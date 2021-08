Conference League: gli otto gironi

ROMA, 27 AGO - Gli otto gironi della Conference League, la nuova competizione europea per club voluta dall'Uefa al via dal prossimo 16 settembre: Gruppo A: Lask, Maccabi Tel Aviv, Alaksert, HJK Helsinki; Gruppo B: Gent, Partizan, Flora Tallin, Anorthosis; Gruppo C: Roma, Zorja, CSKA Sofia, Bod›/Glimt; Gruppo D: AZ Alkmaar, Cluj, Jablonec, Randers; Gruppo E: Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haifa; Gruppo F: Copenaghen, Paok, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps; Gruppo G: Tottenham, Rennes, Vitesse, NS Mura; Gruppo H: Basilea, Qarabag, Qayrat, Omonia. Le squadre di ogni girone si affrontano tra di loro con gare in casa e in trasferta. Le stesse squadre si affronteranno alla prima e alla quinta giornata oppure alla seconda e alla sesta o alla terza e alla quarta. Le prime due di ogni girone continueranno la loro avventura europea nella fase a eliminazione diretta. Le vincenti dei gironi si qualificheranno agli ottavi di finale. Le seconde dei gironi andranno agli spareggi a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze dei gironi di UEFA Europa League. (ANSA).