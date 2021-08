Europa League: Napoli; Spalletti, 'sei bellissime sfide'

NAPOLI, 27 AGO - ''Non avevo preferenze perché in tutte le partite c'è scritto Napoli, ma sono certo che saranno sei bellissime sfide''. E' il commento di Luciano Spalletti sul sorteggio dei gironi di Europa League che ha inserito il Napoli nel Gruppo C nel quale dovrà sfidare Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. (ANSA).