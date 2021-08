Calcio: Solskjaer,Cr7?se hai giocato allo United non vai al City

ROMA, 27 AGO - "Siamo professionisti, ma se hai giocato nel Manchester United non vai al Manchester City". Ole Gunnar Solsjkaer, tecnico dei Red Devils, punge Cristiano Ronaldo sull'ipotesi di trasferimento alla corte di Guardiola. Alla vigilia del match di Premier League contro l'Arsenal, l'allenatore dello United e' stato interrogato in conferenza stampa sul possibile ritorno in Inghilterra del portoghese della Juve. Secca e pungente la risposta, nel ricordo degli anni di Cr7 nella squadra allora allenata da sir Alex Ferguson, dal 2003 al 2009 (ANSA).