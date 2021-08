Paralimpiadi: azzurre sitting volley battono il Giappone

ROMA, 27 AGO - Esordio vincente per la nazionale italiana femminile di sitting volley ai Giochi Paralimpici di Tokyo, dove le azzurre hanno ottenuto il loro primo successo grazie al 3-0 (25-23, 25-11, 25-10) sul Giappone. In avvio di gara Bellandi e compagne hanno pagato un po' l'emozione e nel primo set si sono ritrovate sotto (20-23), per poi piazzare un parziale di 5-0 capovolgendo la situazione. Una volta entrate in partita, le azzurre hanno preso il comando del gioco e nei set successivi non c'è stata storia. Il cammino della fase a gironi della nazionale italiana di sitting proseguirà domenica 29 agosto, quando affronterà il Canada (ore 7 italiane). Nel nuoto, con undici medaglie già nel carniere, gli azzurri vanno a caccia di altre perle nella terza giornata di batterie all'Aquatics Centre di Tokyo. Terza finale centrata per la piemontese Carlotta Gilli (oro nei 100 farfalla e argento nei 100 dorso), che ha realizzato il secondo tempo nei 400 stile libero S13 (4'38"69). Avanti anche Giulia Ghiretti, qualificata con l'ottavo tempo nei 50 farfalla S5 (47"88). Eliminato, invece, Misha Palazzo nei 200 stile libero S14 (1'58"63). Alle finali del pomeriggio (a partire dalle ore 10 italiane, in diretta tv sui canali Rai) accederanno direttamente anche Alessia Berra nei 100 dorso S12 e Xenia Palazzo (sorella di Misha) nei 100 dorso S8. Nell'atletica ottavo posto per Oxana Corso nella finale dei 100 metri T35. La sprinter romana ha corso in 15.68. L'oro è andato alla cinese Xia Zhou (13.00), l'argento all'australiana Isis Holt (13.13), il bronzo alla britannica Maria Lyle (14.18). Per il tennistavolo quarti di finale amari per Giada Rossi: in classe 1-2, la pongista friulana, bronzo a Rio nel 2016, è stata sconfitta dalla brasiliana Catia Christina da Silva Oliveira per 0-3 (8-11, 9-11, 6-11). Approdano ai quarti di classe 1, invece, Andrea Borgato e Federico Falco. (ANSA).