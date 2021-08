Gp Belgio: Verstappen "qui macchina conta e Mercedes è veloce"

ROMA, 26 AGO - "La Mercedes nelle ultime due gare è stata la macchina più veloce e qui è sempre andata bene mentre non è molto adatta a noi a causa dei lunghi rettilinei. Rispetto al 2020 la nostra macchina è molto migliorata ma ritengo sia difficile dire se basti a far bene contro di loro su questo circuito". Così il pilota della Red Bull, Max Verstappen, nella conferenza stampa del giovedì in Belgio. L'olandese non ha mai vinto a Spa, ma non crede che sarà la maggiore esperienza del suo rivale per il titolo, Lewis Hamilton, a fare la differenza in pista. "L'unico vantaggio che un pilota di Formula 1 può avere davvero è una macchina più veloce e qui questo conta ancora di più - sottolinea Verstappen -. Vi sono molti piloti forti che però non hanno la possibilità di combattere per la vittoria. Quando passi qualche anno in Formula 1 sai che devi cercare di finire ogni gara, ottenere il maggior numero di punti possibile ogni singolo fine settimana, e questo è tutto". (ANSA).