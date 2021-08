Gp Belgio: Leclerc, speriamo di avere un'altra sorpresa

ROMA, 26 AGO - "Qui sulla carta sarà difficile per noi. Però abbiamo avuto già delle sorprese in questa stagione e speriamo ce ne siano altre". Charles Leclerc non chiude le porte alla sorte nella conferenza stampa del giovedì a Spa, pur prevedendo che il Gp del Belgio non sarà la gara d'elezione per le Rosse di Maranello. Il pilota monegasco gareggerà con un motore nuovo, dato che quello danneggiato nell'incidente con Stroll in Ungheria non era riparabile, ma senza gli aggiornamenti che si sperava fossero pronti già per il veloce circuito belga. Ma Leclerc guarda già al 2022: "Tutti partiremo da zero, speriamo di fare un bel lavoro come team e in questo ho fiducia. L'auspicio è di cogliere l'occasione e di lottare per il titolo". (ANSA).