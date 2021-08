Calcio: Fiorentina; Odriozola in arrivo dal Real Madrid

FIRENZE NOVA, 26 AGO - La Fiorentina sta accelerando per il terzino destro Alvaro Odriozola, classe '95, proveniente dal Real Madrid: c'è già l'accordo fra i due club per un prestito biennale e anche il giocatore sembra ormai convinto del trasferimento. Il club viola sta anche lavorando per consegnare a Vincenzo Italiano un nuovo esterno offensivo e il nome più caldo è quello di Riccardo Orsolini che potrebbe arrivare dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Intanto è pronto per il debutto Lucas Torreira, il nuovo regista della Fiorentina che salvo imprevisti sarà convocabile per la partita di sabato al Franchi con il Torino. Pronto per esordire anche Matija Nastasic tornato dopo 9 anni a Firenze: il difensore serbo proveniente dallo Schalke 04 per circa 3 milioni di euro è stato presentato oggi nel suggestivo hotel Il Salviatino mentre i tifosi hanno cominciato a festeggiare in città il 95° compleanno del club viola. ''Voglio ringraziare la società per avermi riportato qui, quando arrivai nel 2012 ero solo un ragazzino ma quella esperienza che mi portò poi in Inghilterra mi è rimasta dentro e appena ho saputo che c'era l'opportunità di tornare a vestire la maglia viola non ci ho pensato due volte. Sono molto motivato e pronto per aiutare la squadra a partire già dalla partita di sabato'' ha dichiarato il giocatore che parlando dei propri connazionali Vlahovic e Milenkovic: ''Parlo sempre con loro e non mi hanno mai dato l'impressione di voler andare via, sono al 100% concentrati sulla Fiorentina e daranno il massimo per riportare in alto la squadra. Per quanto mi riguarda - ha aggiunto Nastasic che ha scelto il numero 55 - ho sempre detto che un giorno sarei voluto tornare a Firenze e ora mi auguro di rimanere qui il più al lungo possibile''. A fare gli onori di casa il direttore generale Joe Barone: ''Siamo molto contenti del suo ritorno, Matija è un giocatore che porterà tantissima esperienza e aiuterà a riportare la Fiorentina ad alti livelli''. (ANSA).