Guardiola, dopo il City datemi una Nazionale

ROMA, 26 AGO - Pep Guardiola fissa al 2023 la fine della sua avventura al Manchester City. "Il prossimo passo sarà guidare una rappresentativa nazionale. Prima però, dopo sette anni trascorsi nel Manchester City, voglio riposarmi un po', starmene tranquillo, studiare il calcio. Mi piacerebbe allenare agli Europei, in Copa America o in un Mondiale". Così Pep Guardiola, ospite della compagnia brasiliana XP Investimento, parla del proprio futuro tecnico. L'allenatore del Manchester City ha annunciato che non rinnoverà il contratto con i 'citizens, in scadenza fra due stagioni. Il tecnico catalano, dunque, non allenerà una squadra di club, ma preferirà sedersi sulla panchina di una Nazionale. (ANSA).