Paralimpiadi: Vezzali, grande lavoro ma ancora tanto da fare

ROMA, 26 AGO - "'L'Italia è un modello da seguire per tutto il movimento paralimpico internazionale'. Ho accolto con orgoglio queste parole del presidente dell'International Paralympic Committee @paralympics @andrewparsonsg, che ho incontrato questo pomeriggio, accompagnata dal presidente del @comitatoitalianoparalimpico @luca.pancalli". Così, su Instagram, Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport. "Il grande lavoro di questi anni è oramai evidente - aggiunge -. Ma c'è tanto da fare e, in questi giorni, col presidente Pancalli stiamo discutendo di alcuni interventi normativi che riguardano gli atleti paralimpici. Questi ragazzi meritano un'attenzione ancora più ampia e, se sono qui, è proprio per dimostrare la reale vicinanza del Governo. E lo dimostreremo anche nelle sedi opportune!". (ANSA).