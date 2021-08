Alpine: Alonso confermato nel team anche per il 2022

ROMA, 26 AGO - Fernando Alonso ha rinnovato di un anno il suo accordo con l'Alpine, per la quale correrà anche nella stagione 2022 di Formula 1. "Alpine e Fernando Alonso riconfermano la loro partnership per la stagione 2022 del campionato del mondo di Formula 1", recita una nota diffusa dal team all'inizio del weekend del Gp del Belgio a Spa, il primo dopo la breve sosta estiva del campionato "Fernando ci ha impressionato tutti dal suo ritorno all'inizio di quest'anno - le parole del ceo di Alpine, Laurent Rossi -. La sua dedizione, il duro lavoro e la determinazione per ottenere il meglio dalla squadra sono incredibili" specie in vista dei grandi cambiamenti tecnici previsti per le monoposto nella prossima stagione. Alonso, 40 anni, avrà sempre come compagno di squadra il francese Esteban Ocon, che già prima dell'estate aveva prolungato il suo contratto fino al 2024. "Mi sono sentito a casa nel momento in cui sono tornato in questa squadra e sono stato accolto a braccia aperte - le sue parole -. Non vedo l'ora di rimettermi in pista per il resto della stagione e poi nella prossima insieme con Esteban". (ANSA).