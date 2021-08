Paralimpiadi: dopo 5 medaglie via a 2/a giornata finali nuoto

ROMA, 26 AGO - Dopo le cinque medaglie di ieri (due ori, un argento e due bronzi) la squadra del nuoto azzurro è tornata in vasca tra le corsie dell'Aquatic Centre di Tokyo per la seconda giornata di batterie acquatiche dei Giochi paralimpici. Nemmeno il tempo di godersi lo splendido oro nei 200 stile libero S5 e Francesco Bocciardo si è rituffato in vasca per i 100 stile libero S5, centrando il terzo tempo di accesso alla finale in 1'13"96. Nella stessa gara al femminile (100 sl S6), ottimo risultato anche per Monica Boggioni che, con negli occhi ancora il suo bronzo di ieri sui 200 (sua prima medaglia paralimpica all'esordio assoluto), ha centrato il pass col secondo crono (1'22"62). Nei 100 stile libero S4, miglior tempo in qualifica per l'esordiente Luigi Beggiato (1'22"93). Fuori, invece, Vincenzo Boni (1'39"56). In finale anche Martina Rabbolini (5'47"78) nei 400 stile libero S11 e Carlotta Gilli (1'08"00) nei 100 dorso S13 con il terzo tempo dopo l'apoteosi d'oro di ieri nei 100 farfalla. Nei 100 rana SB8, eliminato il portabandiera azzurro Federico Morlacchi (1'13"24). Bel segnale in batteria anche per il quartetto italiano composto da Arjola Trimi, Arianna Talamona, Francesco Bocciardo e Antonio Fantin nella staffetta 4x50 stile libero 20 punti. Gli azzurri hanno fatto registrare il miglior tempo. L'appuntamento con le finali è alle ore 10 italiane. Ci sarà anche Stefano Raimondi, che scenderà in vasca nella finale diretta dei 100 rana SB9 maschile. Per il tennis tavolo di nuovo una vittoria - l'unica della seconda giornata di Giochi a Tokyo per l'Italia - per Giada Rossi nel gruppo A del singolare femminile classe 1-2, stavolta contro la francese Isabelle Lafaye, liquidata 3-0 (11-7, 13-11, 11-7). Bronzo alla Paralimpiade di Rio 2016 e numero uno al mondo, la pongista di San Vito al Tagliamento è la prima italiana a qualificarsi al tabellone a eliminazione diretta a Tokyo. Alle 12.20 italiane toccherà poi a Matteo Orsi, chiamato a riscattare la sconfitta di ieri e alle 13.40 a Michela Brunelli. In serata attesa per l'esordio dell'equitazione. (ANSA).