Pallavolo, Europei donne: Croazia ko, Italia prima nel girone

ROMA, 25 AGO - L'Italvolley femminile batte nettamente la Croazia (3-0) sul parquet della Kresimir Cosic Sports Hall di Zara e conquista il primo posto nel proprio girone agli Europei in corso proprio in terra croata. Il match, valido per la 4/a giornata dei gironi preliminari del torneo continentale donne è durato circa un'ora e mezza: di 25-15, 25-23 e 25-14, i parziali per le azzurre, che conquistato il quarto successo in altrettante partite. (ANSA).