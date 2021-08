Atletica, Diamond League: Tamberi quinto a Losanna

ROMA, 25 AGO - Quinto posto per Gianmarco Tamberi nel salto in alto in piazza a Losanna (Svizzera), anteprima del meeting della Wanda Diamond League. Alla prima uscita da campione olimpico in carica, l'azzurro vola fino a quota 2,24 ma poi sbaglia una volta a 2,27 e due al successivo 2,30. La gara non ha riservato risultati eclatanti per nessuno degli atleti, con la vittoria al russo Ilya Ivanyuk che è stato l'unico a valicare 2,30 al secondo tentativo, la stessa misura che aveva ottenuto a Tokyo ma che gli aveva dato solo la nona posizione. Il peggiore è stato il bielorusso Maksim Nedasekau, bronzo ai Giochi, che è uscito per primo con tre nulli al 2,16 di ingresso. (ANSA).