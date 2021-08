Fifa: Infantino a Liga e Premier, date giocatori a nazionali

ROMA, 25 AGO - "Concedere i giocatori alle nazionali nelle prossime finestre internazionali è questione urgente e di grande importanza: serve una dimostrazione di solidarietà". E' l'appello che Gianni Infantino, presidente Fifa, lancia a Liga e Premier League, che non vogliono concedere alle nazionali gli stranieri dei loro campionati per le qualificazioni ai Mondiali 2022: "Inghilterra e Spagna condividono anche la responsabilità di preservare e proteggere l'integrità sportiva delle competizioni in tutto il mondo", dice Infantino, che ha scritto a Boris Johnson per sciogliere il nodo quarantena. "Ho suggerito di applicare il modello di Euro 2020" (ANSA).