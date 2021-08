Vuelta: Roglic vince l'11/a tappa, Eiking resta leader

ROMA, 25 AGO - Primoz Roglic torna a dare spettacolo nella Vuelta di Spagna di ciclismo, aggiudicandosi - con il tempo di 3h11'00" - l'11/a tappa, disputata fra Antequera a Valdepenas de Jaén, su un tracciato lungo 133,6 chilometri. Il corridore sloveno, sull'ascesa finale, ha staccato lo spagnolo Enric Mas di 3''. Terzo sul traguardo il colombiano Miguel Angel Lopez, con un ritardo di 5''. Primo degli italiani Giulio Ciccone, 17/o a 23''. In classifica generale guida sempre il norvegese Odd Christian Eiking, con il tempo di 41h48'57", davanti al francese Guillaume Martin, a 58'', e allo stesso Roglic, che accusa un ritardo di 01'56''. Il primo dei corridori italiani è Ciccone, 12/o a 06'22''. Domani è in programma la 12/a tappa, da Jaén a Cordoba, in Andalusia, lunga 175 chilometri e con un paio di salite assai impegnative. (ANSA).