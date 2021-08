Paralimpiadi: Pancalli, 'Prime 5 medaglie? Parliamo alla fine'

ROMA, 25 AGO - Prima giornata di Paralimpiadi e per l'Italia piovono già cinque medaglie: "Ma siamo alla prima giornata, parliamo all'ultima perché sono scaramantico...", taglia corto il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, a margine delle premiazioni al Tokyo Aquatic Centre. "Tutti i nostri ragazzi - ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport il numero uno del Cip - quando prendono una medaglia hanno la consapevolezza di essere fonte d'ispirazione per tanti altri atleti che ancora non sanno di esserlo". Tornando alla cerimonia d'apertura andata in scena ieri, per Pancalli "bisogna avere la capacità di saper guardare a quello che si può fare e non a quello che non si può più fare. È questa l'essenza stessa del movimento paralimpico. Siamo qui con 115 campioni, alcuni saliranno sul podio, altri no ma racconteranno pagine importanti dello sport italiano e spero che raggiungano i sogni che si sono prefissati". (ANSA).