Tottenham: Kane, resto qui per aiutare squadra

ROMA, 25 AGO - "Resterò al Tottenham quest'estate e sarò concentrato al 100% per aiutare la squadra a raggiungere il successo". Così Harry Kane su Twitter commenta le speculazioni sul proprio futuro, col Manchester City che ha messo sul piatto non meno di cento milioni di sterline per portarlo alla corte di Pep Guardiola. "E' stato incredibile - scrive l'attaccante 28enne capitano della nazionale inglese - vedere l'accoglienza dei tifosi degli Spurs domenica e leggere alcuni dei messaggi di supporto che ho ricevuto nelle ultime settimane". (ANSA).