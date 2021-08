Genoa, colpo Maksimovic: operazioni ai dettagli

GENOVA, 24 AGO - Nikola Maksimovic. difensore serbo svincolato dal Napoli, è pronto a vestire la maglia del Genoa. L'operazione è in chiusura con il giocatore che ha accettato l'offerta del club di Enrico Preziosi e nei prossimi giorni firmerà un contratto quadriennale. Già nel mirino dei dirigenti genoani nelle scorse settimane ha ceduto al corteggiamento della squadra di Ballardini che così rinforza ulteriormente la difesa dopo l'arrivo del centrale messicano Vasquez. Maksimovic non è però l'unico obiettivo del club di Enrico Preziosi. I rossoblù hanno puntato i riflettori anche su due giocatori della Lazio: l'esterno sinistro Fares e l'attaccante Caicedo e sul centrocampista brasiliano Fernando, attualmente svincolato. Fernando, svincolato dopo due stagioni a Pechino in Cina, ha già giocato in Italia nella stagione 2015/2016 con la maglia della Sampdoria, prima di vestire anche la maglia dello Spartak Moska. (ANSA).