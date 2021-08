Contrafatto, 'io a Paralimpaidi per Italia e Afghanistan'

ROMA, 24 AGO - "A queste Paralimpiadi è come se gareggiassi anche per l'Afghanistan e spero di dedicare una medaglia anche a loro". A dirlo è Monica Contrafatto, che dopo aver perso una gamba in missione in Afghanistan con il 1° Reggimento Bersaglieri, ora rappresenta i colori azzurri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. "A parte la gamba, lì ci ho lasciato anche il cuore, di quel posto mi sono innamorata. Della gente, dei bambini, se potessi ne adotterei anche uno", ha affermato all'ANSA l'azzurra, medaglia di bronzo a Rio 2016 nei 100 metri. (ANSA).