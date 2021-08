Calcio: Venezia; Okereke, porto la mia esperienza europea

VENEZIA, 24 AGO - "Ci sono tanti giocatori nuovi, di sicuro quando saremo ben amalgamati potremo dire la nostra. Io in campo giocherò per la squadra, sono pronto a fare l'esterno e anche la prima punta". Si è presentato così il nuovo attaccante del Venezia David Okereke, nigeriano cresciuto nello Spezia e arrivato a disputare la Champions League con il Club Bruges (Belgio), che lo ha ceduto alla società lagunare in prestito con diritto di riscatto. Per il centravanti è la prima esperienza in A, dopo aver calcato in passato i campi della serie cadetta. "Nel frattempo sono cresciuto, - ha spiegato - ho giocato in squadre costruite per vincere il campionato e questa è una nuova sfida difficilissima, con obiettivi diversi. Credo la mia esperienza europea possa aiutare la squadra". Il numero 77 ha detto di essere al 70% della condizione fisica, "ma anche se fossi al 50%, sarei pronto a dare tutto per aiutare i miei compagni". (ANSA).