Shomurodov 'voglio portare dei trofei alla Roma'

ROMA, 24 AGO - "Non so se sono arrivato tardi o no in un grande club, ma ora voglio pensare solo al bene della Roma. Qui non voglio solo qualche vittoria, ma portare a casa dei trofei", lo ha detto Eldor Shomurodov in occasione della conferenza stampa di presentazione. Poi spiega le ragioni per cui ha scelto il club giallorosso: "In primis è una squadra top con forti ambizioni e poi per Mourinho. Non potevo tergiversare quando mi ha contattato la Roma, ho la possibilità di crescere con uno dei migliori allenatori al mondo". Infine una riflessione sulla possibilità di giocare in coppia con Abraham: "Per me non c'è differenza tra il giocare esterno o più centrale. Se il mister mi chiederà di giocarci insieme lo farò, se mi chiederà di aspettare rispetterò comunque la decisione". (ANSA).