Tennis: Winston-Salem; Mager al 2/o turno, fuori Seppi e Musetti

ROMA, 24 AGO - Più ombre che luci per gli azzurri impegnati nel torneo di Winston-Salem, sul cemento della Wake Forest University, in North Carolina. L'ATP 250 è l'ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli US Open. Gianluca Mager ha superato il primo turno battendo l'avversario di Taipei Tung-Lin Wu in due set: 7-6 (7/5), 6-3. Si è invece fermato subito il cammino di Andreas Seppi, sconfitto dal bielorusso Ilya Ivashka con un doppio 6-4. Fuori anche Lorenzo Musetti, messo ko dall'argentino Federico Coria dopo aver lottato per tre set (6-4, 4-6, 6-4). Era invece impegnato nel secondo turno Marco Cecchinato, battuto dal tedesco Dominik Koepfer (5-7, 6-4, 6-4). (ANSA).