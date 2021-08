Cagliari: Semplici, serve più autostima ma reagito bene

ROMA, 23 AGO - Un sospiro di sollievo, ma anche un'occasione mancata. Questa la lettura della gara da parte del tecnico del Cagliari Leonardo Semplici: "Ci manca un po' di autostima - ha detto - dobbiamo partite subito noi, non aspettare il colpo. Dopo il gol abbiamo fatto una buona partita, abbiamo anche provato a vincerla. Sono contento di come abbiamo reagito. Lo Spezia ha sfruttato bene le occasioni concesse: certo, dobbiamo lavorare su queste situazioni". Qualche rammarico: "Potevano portare a casa un altro risultato, ci siamo decisamente complicati la vita. Contento del gruppo che ho a disposizione, ma ci sarà da completare la squadra in entrata e in uscita". Nandez? "Mi auguro che resti è importante per il gioco e per la grinta che mette in campo. Sapevo di poter contare su di lui". (ANSA).