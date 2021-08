Calcio: Cagliari e Spezia pareggiano 2-2

ROMA, 23 AGO - Cagliari e Spezia hanno pareggiato 2-2 in un posticipo della prima giornata del campionato di serie A, giocato a Cagliari. Lo Spezia non è riuscito a conservare il doppio vantaggio, maturato con le reti di Gyasi nel primo tempo e Bastoni al 13' della ripresa. Quattro minuti dopo Joao Pedro ha dimezzato lo svantaggio e sempre il brasiliano ha pareggiato al 21' su rigore fischiato per l'intervento falloso in area di Zoet su Pavoletti. (ANSA).