ROMA, 23 AGO - Tre vittorie in tre incontri nel gruppo C per l'Italia impegnata agli Europei di pallavolo femminile. Le azzurre in Croazia hanno battuto 3-1 (25-19, 25-18, 25-27, 25-17) la Slovacchia. La prossima partita è in programma mercoledì prossimo contro le padrone di casa croate. (ANSA).