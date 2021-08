Paralimpiadi: ci sarà bandiera Afghanistan a cerimonia apertura

ROMA, 23 AGO - La bandiera dell'Afghanistan sventolerà durante la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici di Tokyo, in programma domani. Si tratterà di un "segno di solidarietà" nei confronti degli atleti che non hanno potuto raggiungere il Giappone dopo la presa di potere nel Paese da parte dei talebani. Lo ha annunciato il presidente del Comitato internazionale paralimpico, Andrew Parsons, durante il media breafing che si è tenuto a Tokyo. Un rappresentante dell'Agenzia dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) porterà la bandiera nello stadio olimpico della capitale giapponese. Avrebbero dovuto prendere parte ai Giochi di Tokyo gli atleti paralimpici Hossain Rasouli (lancio del disco) e Zakia Khudadadi (taekwondo), che nei giorni scorsi aveva confidato all'ANSA i sui timori: "La mia famiglia è in una situazione molto brutta. Siamo tutti sotto il controllo dei talebani e questo è un grande incubo". (ANSA).