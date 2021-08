Tv: Berrettini, Bastoni, Datome e Giovinazzi protagonisti di NOW

ROMA, 23 AGO - Parte oggi la nuova campagna NOW: lo sport di Sky al centro del grintoso e dinamico spot che celebra il servizio streaming dall'ampia offerta sportiva, che permette di scegliere tra una ricca varietà di competizioni. Dopo il lancio del nuovo brand nella primavera di quest'anno, NOW torna a parlare di sport e lo fa con quattro grandi talenti italiani che ne incarnano la passione e i valori: Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon; Alessandro Bastoni dell'Inter; Gigi Datome cestista dell'Olimpia Milano e della Nazionale; Antonio Giovinazzi, pilota di F1. I quattro, giocando con il logo di NOW, regalano ritmo ed energia ad ogni scena con un freestyle che ci accompagna in ognuna delle loro discipline sportive arrivando nel salotto di casa dove godersi comodamente lo sport in streaming. Calcio, motori, tennis, basket e tutto lo sport di Sky sono disponibili su NOW, dove è possibile passare da una competizione all'altra tra gli appuntamenti live e i contenuti on-demand, trovando sempre la passione e la qualità dell'inconfondibile racconto di Sky Sport. La community di tifosi iscritti al servizio in streaming potrà godersi il calcio con le Coppe dell'Uefa, la Serie A, la Serie B, oltre 300 partite a stagione di Premier, Ligue 1, Bundesliga e tutti i Gp di F1 e MotoGp. E ancora, per gli appassionati di tennis, sono disponibili tutti i tornei Atp Masters 1000, una selezione dei tornei Atp 500 e 250, le Nitto Atp Finals, le Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals e Wimbledon. Per chi ama il Basket oltre 300 partite Nba, le novità della Turkish Airlines Euroleague e della 7DAYS Eurocup con più di 200 partite a stagione. Senza dimenticare il golf e il rugby. (ANSA).