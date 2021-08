Juve, Bonucci: "La sfida sarà lunga e difficile"

TORINO, 23 AGO - "Volevamo iniziare con una vittoria: adesso testa alta e lavoro sul campo perché la sfida sarà lunga e difficile. Uniti, da ora, fino alla fine": così su Instagram il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, dopo il pareggio contro l'Udinese. E la rimonta subita da 2-0 a 2-2 in Friuli ha lasciato grande amarezza nello spogliatoio bianconero: "Dispiaciuto per il risultato, gli errori ci serviranno a fare meglio nelle prossime gare" il commento di Paulo Dybala, capitano di giornata alla Dacia Arena; "Abbiamo perso l'occasione di conquistare un'importante vittoria per cominciare la stagione, ma siamo soltanto all'inizio" spiega Alvaro Morata. Alex Sandro, invece, prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Non soddisfatto per il risultato, ma contento di vedere una squadra che ha voglia di vincere fino alla fine" il commento del terzino brasiliano. (ANSA).