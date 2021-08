Tennis, a Cincinnati vincono Zverev e la Barty

ROMA, 23 AGO - A Cincinnati il tedesco Alexander Zverev e l'australiana Ashleigh Barty vincono i rispettivi Master 1000 di Atp e Wta, a pochi giorni dall'inizio degli Us Open. Zverev, n.5 al mondo, ha battuto in finale il russo Andrey Rublev (n.7) per 6-2 6-3. La Barty, n.1 del ranking mondiale, ha eliminato invece la svizzera Jil Teichmann con il punteggio di 6-3 6-1. (ANSA).