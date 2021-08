Inter: Calhanoglu, importante partire bene

MILANO, 21 AGO - "Ero tranquillo per il debutto, anche se so che tutti i tifosi si aspettano tanto da noi quest'anno. Abbiamo lavorato 45 giorni per farci trovare pronti oggi. Era importante iniziare bene e vincere". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, intervistato da Dazn dopo la vittoria sul Genoa. "Ringrazio tutti i tifosi, sento che ci sostengono e io voglio dare il massimo per questa maglia. Ringrazio Inzaghi e Ausilio, è merito loro se sono qui. Abbiamo lavorato tanto e bene, mister Inzaghi si aspetta molto da me e io voglio dare il 100% per la squadra e i tifosi. È facile giocare con compagni che hanno qualità. Oggi ci siamo divertiti tutti insieme e vogliamo continuare così", ha concluso. (ANSA).