Serie A: Inter brilla all'esordio, 4-0 al Genoa

ROMA, 21 AGO - L'Inter campione in carica comincia al meglio la nuova stagione battendo 4-0 il Genoa a San Siro, con le reti di Skriniar e Calhanoglu nel primo tempo e di Vidal e Dzeko nella ripresa. Nell'altra partita che ha aperto la prima giornata, il Sassuolo ha vinto 3-2 a Verona: gol di Raspadori nel primo tempo, di Djuricic e Traore nella ripresa per gli ospiti, mentre all'Hellas non è bastata una doppietta di Zaccagni. (ANSA).