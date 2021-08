Bundesliga: Dortmund sconfitto 2-1 a Friburgo

ROMA, 21 AGO - Il Borussia Dortmund ha incassato la seconda sconfitta settimanale dopo quella in Supercoppa col Bayern Monaco, perdendo 2-1 in casa del Friburgo in un incontro della seconda giornata di Bundesliga. Uno stop inatteso per la squadra che schiera Erling Braut Haaland, oggi rimasto a secco, anche perchè da ben 11 anni non perdeva col Friburgo. Ad aprire le marcature è stato Grifo con una bella punizione nel primo tempo e il Friburgo ha anche raddoppiato con Sallai a inizio ripresa, mentre il Borussia è riuscito solo ad accorciare le distanze grazie ad una autorete di Keitel. In testa alla classifica al momento c'è il Wolfsburg, che è a punteggio pieno dopo il successo per 2-1 conquistato a Berlino sul campo dell'Hertha. Si sono concluse in pareggio Eintracht Francoforte-Augusta e Fuerth-Bielefeld, mentre il Bochum ha sconfitto il Magonza. Il Bayern, che ha pareggiato all'esordio con il Borussia Moenchengladbach, cercherà domani la prima vittoria stagionale in campionato ospitando il Colonia all'Allianz Arena. (ANSA).