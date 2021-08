Vezzali 'auguri a calcio che riparte, lavoriamo su capienza'

ROMA, 21 AGO - "Auguri alla Serie A e Lega B per la ripartenza dei campionati, all'insegna dell'innovazione con nuove modalità di visione delle partite e la riapertura, seppur parziale, degli stadi ai tifosi. Lavoriamo per aumentare ancora la capienza. Ripartiamo in sicurezza. Buon campionato!". Così, in un tweet, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. (ANSA).