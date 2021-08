Vuelta: 8/a tappa; Jacobsen vince in volata, secondo Dainese

ROMA, 21 AGO - L'olandese Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step) ha vinto la seconda tappa della Vuelta, la Santa Pola-La Manga del Mar Menor, di 173 chilometri, battendo in volata l'italiano Alberto Dainese e il belga Jasper Philipsen. La frazione praticamente piatta e adatta ai velocisti non ha creato problemi al leader della classifica, Primoz Roglic, che è rimasto tranquillo nel gruppo conservando per un'altra giornata la maglia rossa. La tappa ha visto il tentativo di fuga di tre spagnoli che però il gruppo ha facilmente agguantato a qualche decina di chilometri dal traguardo per affidare il lavoro alle squadre dei velocisti. La Deceuninck è riuscita a lanciare Jakobsen, che con la seconda vittoria in questa edizione della corsa riconquista la maglia verde della classifica a punti ai danni del belga. (ANSA).