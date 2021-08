Atletica:Hassan vince 5000 a Eugene ma fallisce record mondo

(ANSA-AFP) - EUGENE, 21 AGO - L'olandese Sifan Hassan, oro olimpico a Tokyo nei 5000 e 10.000 metri donne, ha vinto la gara dei 5.000 del meeting 'Prefontaine Classic' in corso all' Hayward Field di Eugene, in Oregon, impianto che l'anno prossimo ospiterà i Mondiali. L'olandese ha chiuso in 14'27"89, fallendo quindi l'assalto al primato del mondo di 14'06"62 dell'etiope Letesenbet Gidey, stabilito l'anno scorso a Valencia. La Hassan aveva annunciato che avrebbe tentato l'assalto al record, ma correndo praticamente da sola per metà gara, che ha dominato, non è riuscita a farcela. Al secondo posto l'etiope Sembere Teferi in 14'42"25, davanti alla connazionale Fantu Worku. Questa notte il meeting di Eugene continuerà, con la disputa, fra le altre, della gare dei 100 metri uomini. (ANSA-AFP).