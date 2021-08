Calcio: Fiorentina; ufficiale Nastasic, torna dopo 9 anni

FIRENZE, 21 AGO - La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Matjia Nastasic dallo Schalke 04 per una cifra intorno ai 2-3 milioni. Il difensore serbo classe '93 aveva già vestito la maglia viola nella stagione 2011-12 e all'inizio di quella successiva per un totale di 29 presenze e 2 gol. In carriera Nastasic, 28 gare con la propria Nazionale, ha vinto una Premier League e una Coppa di Lega Inglese con il Manchester City. ''Mi dispiace per la cessione di Pezzella, grande giocatore e grande persona ma la Fiorentina - ha dichiarato Vincenzo Italiano - lo ha sostituito con un altre grande difensore''. Per Nastasic è pronto un contratto biennale con opzione. Il prossimo arrivo sarà quello di Davide Zappacosta dal Chelsea: l'esterno reduce da un'esperienza in prestito con il Genoa avvicenderà Pol Lirola appena sarà definitiva la cessione dello spagnolo al Marsiglia per 13 milioni di euro. (ANSA).