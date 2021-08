Calcio: Italiano, Roma forte ma noi vogliamo partire bene

FIRENZE, 21 AGO - ''La Roma sarà una delle protagoniste del campionato e Mourinho è un grandissimo allenatore, per noi sarà un esame molto difficile ma vogliamo partire con il piede giusto''. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta all'Olimpico che coinciderà con il suo debutto in campionato da tecnico della Fiorentina.''Come sogno questo prima volta? Come la sognano tutti gli allenatori che preparano una gara importante per la squadra e per la società - ha aggiunto Italiano - Proveremo a mettere in difficoltà i nostri avversari con il nostro furore e la nostra grinta, più che il mercato ancora aperto mi preoccupano Pellegrini, El Shaarawy e tutta la squadra giallorossa ''. Dopo la cessione del capitano Pezzella al Betis Siviglia la fascia andrà al braccio di Cristian Biraghi come annunciato dallo stesso tecnico viola: ' 'Non l'ho ancora comunicato a lui ma penso che possa essere un giocatore in grado di prendere l'eredità di German, peraltro la sua voglia di riscatto e rivalsa può essere l'arma in più''. (ANSA).