++ Calcio:Mourinho 'Mercato? Non ho diritto di chiedere altro' +

ROMA, 21 AGO - "Non ho il diritto di chiedere altro sul mercato dopo la reazione avuta dalla società. Non ho fatto altre richieste", lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida con la Fiorentina parlando del calciomercato della Roma. Poi ha continuato: "E' vero che ci manca qualcosa, un giocatore che ci dia equilibrio, ma la parola chiave è 'tempo'. Abbiamo tempo per fare qualcosa di più. Se non si farà adesso, sarà gennaio o la prossima estate. Lavoro con la rosa a disposizione". (ANSA).