Calcio: Italiano, Vlahovic 100% viola ora e anche in futuro

FIRENZE, 21 AGO - ''Credo che per la permanenza di Vlahovic non ci siano problemi, parlo spesso con lui, ora è al 100% un giocatore della Fiorentina e lo sarà anche dopo''. Lo ha detto Vincenzo Italiano parlando dell'attaccante serbo che non ha ancora rinnovato con i viola.''La situazione di Dusan non è cambiata rispetto all'ultima mia conferenza stampa - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - Lui è convinto di far parte di questa squadra e sta trattando il rinnovo con la società. Intanto si allena come sempre con grande impegno, non è il primo giocatore ad essere in mezzo ad una trattativa" (ANSA).