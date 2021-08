Allegri,Ronaldo non ci ha mai detto di voler andar via

TORINO, 21 AGO - "Ronaldo si è sempre allenato bene e non ci ha mai detto di voler andare via". E' quanto ha dichiarato oggi l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio di campionato, a Udine. "Giovedì - ha precisato il tecnico - non ha giocato perché gli ho dato una mezza giornata libera, ma sta bene domani è a disposizione". A una domanda su una presunta 'doppia gestione' fra Ronaldo e la squadra, Allegri ha risposto che "c'è sempre una gestione della Juve. Ronaldo sarà un valore aggiunto per noi perché garantisce tanti gol. Chiaro che poi dovremo lavorare di squadra per esaltare il singolo". (ANSA).