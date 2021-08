Calcio: Juve; Allegri, siamo tra chi punta allo scudetto

TORINO, 21 AGO - "Noi siamo tra le squadre che puntano a vincere lo scudetto. Però facciamo un passo alla volta e pensiamo alla partita di domani". Lo ha detto l'allenatore Massimiliano Allegri alla vigilia della prima di campionato con l'Udinese. " Per vincere - ha aggiunto - serve un lavoro quotidiano a livello fisico, tecnico e mentale. Dobbiamo arrivare a marzo in lotta per lo scudetto e questo vorrà dire che avremo trovato un equilibrio". (ANSA).