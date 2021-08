Serie B: Frosinone-Parma 2-2

ROMA, 20 AGO - Frosinone-Parma 2-2 (1-1)al Benito Stirpe nell'anticipo della prima giornata del campionato di Serie B. Match che oltre all'attesissimo debutto ufficiale di Gigi Buffon al ritorno in giallobl├╣, segna anche il via alla Serie B 2021-2022, A segno per i ciociari Zerbin al 31' e Charpentier (89'), per gli ospiti in gol Tutino (41') e Man (52'). (ANSA).