Yamaha, Crutchlow al posto di Vinales a Silverstone

ROMA, 20 AGO - Cal Crutchlow sostituirà Maverick Vinales a Silverstone in sella alla Yamaha ufficiale. Il pilota inglese, 35 anni, prenderà parte al suo Gran Premio di casa con il team Monster Energy, al fianco di Fabio Quartararo. Dopo essersi ritirato alla fine della stagione 2020, Crutchlow è tornato a correre con il Petronas Yamaha SRT al Red Bull Ring, al posto dell'infortunato Franco Morbidelli. Nel fine settimana del 29 agosto difenderà i colori del team Yamaha. "E' un privilegio far parte di Yamaha e di farlo per quelle che inizialmente sarebbero dovute essere tre gare insieme al Petronas Yamaha Sepang Racing Team - ha commentato il pilota -. Poi però i piani sono cambiati. Voglio ringraziarli e non vedo l'ora di correre con il team ufficiale". (ANSA).