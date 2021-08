Inter: Inzaghi fiducioso, le motivazioni ci sono

MILANO, 20 AGO - "La differenza la fanno le motivazioni di ciascuno di noi e di ognuno dei ragazzi. Non mi piace fare proclami ma le motivazioni ci sono e sono fiducioso per la partita di domani e per la stagione": sono le parole dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della partita contro il Genoa. (ANSA).