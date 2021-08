Real Madrid: Benzema rinnova contratto fino a 2023

ROMA, 20 AGO - Il Real Madrid e Karim Benzema hanno deciso di rinnovare fino al 30 giugno del 2023 il contratto del giocatore francese 33enne. Lo rendono noto le merengues in un comunicato. In un video diffuso dal club si vedono l'attaccante e il presidente Florentino Perez mostrare la maglietta di Benzema del Real Madrid, dove milita dal 2009, con il numero 2023. Nella passata stagione Benzema è stato il giocatore che ha segnato più gol per i 'los blancos', secondo in tutta LaLiga soltanto a Lionel Messi. (ANSA).