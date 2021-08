Locatelli "si avvera sogno, Juve sempre mia priorità"

TORINO, 20 AGO - "Si è avverato il sogno che avevo da bambino. La mia famiglia è bianconera e la Juventus è sempre stata la mia priorità". Così Manuel Locatelli, nell'incontro con la stampa all'Allianz Stadium. La firma del contratto è arrivata l'altroieri una lunga trattativa: "C'è stato un momento in cui sono stato in pensiero - ammette l'ex centrocampista del Sassuolo - poi, per fortuna tutto è andato bene. E' un orgoglio essere allenato da Allegri, se sono alla Juve lo merito, ma sono pronto a imparare perché so che devo migliorare molto". (ANSA).