Nadal, "finita la mia stagione 2021"

ROMA, 20 AGO - Rafael Nadal ha annunciato su Twitter che è costretto a concludere in anticipo la sua stagione 2021. "Onestamente, soffro molto più di quanto dovrei con il piede da un anno e ho bisogno di prendermi un po' di tempo", scrive il 35enne spagnolo. Dopo la semifinale persa nel Roland Garros contro Novak Djokovic a giugno aveva trascorso un lungo periodo di riposo e riabilitazione. Il numero 4 nel ranking Atp vuole "trovare una soluzione a questo problema o almeno migliorare" la sua condizione "per continuare ad avere opzioni per i prossimi anni. Ho il massimo entusiasmo e la predisposizione a fare tutto il necessario per recuperare la migliore forma possibile". L'obiettivo è "continuare a competere per le cose che mi motivano davvero e per le cose che ho fatto in tutti questi anni. Sono convinto che con il recupero del piede e ovviamente con uno sforzo quotidiano molto importante questo si possa raggiungere". Poi conclude: "Prometto che quello che farò è lavorare sodo per cercare di continuare a godermi questo sport ancora per un po'. Un grande abbraccio a tutti". (ANSA).