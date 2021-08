Calcio: Roma; Mourinho 'Abraham? No a paragoni con Dzeko'

ROMA, 18 AGO - "Paragonare è sempre difficile, soprattutto quando lo facciamo con gente che ce l'ha fatta alla grande. Abraham non ha la storia di Edin che ha 35 anni, ma Tammy ha vinto tutto. Dalla Premier alla Champions, ma è ancora giovane e ha grande potenziale. Non possiamo paragonare i nostri attaccanti con i vari Ronaldo, Giroud o Edin, ma siamo fiduciosi della loro qualità", ha detto Josè Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Trabzonspor. Lo Special One ha annunciato anche la titolarità di Ibanez al posto dell'infortunato Smalling e poi è tornato a parlare degli obiettivi del club: "Sono colpito dalla disponibilità di tutti. La parola tempo è stata una parola chiave e lo sarà ancora. La filosofia arriva prima dei risultati sportivi anche se ci sono squadre che vincono in modo isolato, ma non è quello che la proprietà vuole. La società vuole costruire. Io penso sia possibile migliorare come club e allo stesso tempo migliorare i risultati sportivi degli ultimi anni". (ANSA).