F1: emergenza Covid, cancellato il Gp del Giappone

ROMA, 18 AGO - La Formula 1 non correrà in Giappone nel weekend del 10 ottobre per il Gran Premio di Suzuka, a causa delle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19. "Dopo lunghe discussioni con gli organizzatori e le autorità giapponesi, è stata presa la decisione da parte del governo del Giappone di cancellare la gara in questa stagione a causa delle complessità causate dalla pandemia nel paese", si legge nel comunicato ufficiale della Formula 1. (ANSA).