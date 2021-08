Calcio: Borussia battuto 3-1, Supercoppa Germania al Bayern

ROMA, 17 AGO - Lewandowski si aggiudica la sfida tra bomber con Haaland ed il Bayern Monaco fa sua la Supercoppa di Germania, primo trofeo della stagione. Al Signal Iduna Park di Dortmund si affrontano Borussia e bavaresi. Finisce 3-1 per i secondi, con doppietta dell'attaccante polacco. La partita è preceduta da un minuto di raccoglimento in memoria di Gerd Muller, scomparso a Ferragosto. L'equilibrio dura fino al 41', quando Gnabry disegna un cross dalla sinistra sul quale Lewandowski arriva in corsa e di testa batte Kobel. Al 4' della ripresa il raddoppio del Bayern, grazie a Mueller che da due passi non può sbagliare. Il Borussia però non si arrende ed al 19' dimezza lo svantaggio con Reus, su assist di Bellingham. Illusione che sempre Lewandowski spezza al 29' realizzando la sua doppietta, grazie ad un errore di Akanji. (ANSA).